Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm gün İlçe Genelinde Asayiş ve Kamu Düzeni ile Huzur ve Güven Ortamının Devamının Sağlanması, Şüpheli Şahıs ve Araçların Tespitinin Sağlanmasına yönelik 5 ayrı sabit nokta ile 1-2-3 nolu sahiller ve Kumla bölgesinde yapılan Umuma Açık Yer Denetiminde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Asayiş ve Trafik denetimleri yaptı.

Denetim noktalarında ilçe kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilçe emniyet Müdürü Mustafa Kılıç ile birlikte incelemelerde bulundu.

Gün boyu yapılan denetimde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 920 şahıs ve 530 araç kontrolü sağlanarak, 21 araca trafik eksiklikleri nedeniyle toplamda 112 bin 622 TL idari para cezası uygulandı. Bir miktar uyuşturucu madde ve şans oyun makinesi ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası 14 yıl 8 ay 7 gün olan B.K. de dahil olmak üzere 5 aranan şahıs ve 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet kurusıkı tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gemlik’in huzur ve güvenini sağlamak üzere çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğinin altı çizildi.