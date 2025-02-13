Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Datça Badem Çiçeği Festivali, yoğun bir katılımla başladı.

Datça’da geleneksel hale gelen ve 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Badem Çiçeği Festivali, bugün yoğun bir katılımla başladı. Festival kapsamında ilçe genelinde birbirinden farklı etkinliklerin düzenlenmesi beklenirken, 4 gün sürecek festivalin ilk günü çeşitli etkinliklerle misafirlerine kapılarını açtı. Datça Merkez, Reşadiye ve Palamutbükü’nde konserlerden atölyelere, yarışmalardan sergilere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek etkinliklerle festival, kültür, sanat ve doğayı bir araya getirecek. Bu yıl, festivalin ana teması olan badem çiçekleri, baharın habercisi olarak Datça’nın eşsiz coğrafyasını ve yerel değerlerini tüm ziyaretçilerine sunacak. Yoğun bir katılımla başlayan festivalin ilk gününden itibaren vatandaşlar, caddeye kurulan stantlardan alışveriş yapabilecekler. Bir yandan düzenlenecek etkinlikler ve gösterilerle ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalin yarın protokolün de katılacağı kortej yürüyüşü ile resmi açılışı gerçekleştirilecek. Protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılması beklenen festivalin kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda bitecek.