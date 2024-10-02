Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2024 yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün başvuru sahibi olduğu “Somut Olmayan Kültürel Miras Ögelerinin Yenilikçi Tasarımı Projesi” eğitimleri başladı.

Proje ile el sanatları ve moda tasarımı alanlarında somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerini tasarlayarak kültürel mirasın korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayan enstitü personeli 25 öğretmen ve usta öğreticinin kültürel miras ögelerinin yeniden tasarımı konusundaki mesleki bilgi ve becerileri güçlendirilecek. Tasarım, şablon, figür hazırlama, şablon, figür üzerine giydirme çalışmaları, renk teorisi çalışmaları, renk tekerleği hazırlama, renk temaları çalışması, trend takibi, koleksiyon hazırlama çalışmaları, ürün geliştirme çalışmaları konularında 5 günlük yüz yüze uygulamalı eğitimler sonrasında usta eller, 5 ayrı çevrim içi eğitim ile gelişim yolculuğuna devam edecek. Projenin ikinci bileşeni kapsamında ise öğretmen ve usta öğreticilerin geleneksel Türk giyim ve süsleme motifleri ile el sanatları ürünlerinden hareketle geliştirecekleri ürünlere ilişkin 3 aylık danışmanlık hizmeti sağlanacak, birebir geribildirimler verilecek. Böylelikle katılımcıların yüz yüze eğitimlerde elde ettikleri kazanımları pekiştirmesi sağlanacak.

Usta eller tarafından oluşturulacak günümüz kullanımına uygun ve yenilikçi tasarımlar kültürel miras değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayacak.