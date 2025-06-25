İstinye Üniversitesi (İSÜ) Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde faaliyet gösteren T-Fashion şirketinin geliştirdiği yapay zekâ destekli platform geleceğin moda trendlerini yüksek tutarlılıkla tahmin ediyor. Türkiye ve dünyanın önde gelen hazır giyim şirketlerine hizmet sunan T-Fashion’ın hedefiyse uluslararası alanda lider olmak.

İstinye Üniversitesi (İSU) Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Peker’in de kurucuları arasından yer aldığı T-Fashion, büyük veri ve yapay zekâ algoritmalarını kullanarak, gelecek hafta, ay, sezon ve hatta yıla kadar moda trendlerini önceden tespit ediyor. Hizmetten yararlanan şirketler bu sayede sektördeki rakiplerine karşı avantaj kazanırken, yeni kreasyonlarını trendlerle daha tutarlı bir yaklaşımla hazırlayabiliyor.

Projeye ilk adımı henüz lise öğrencisiyken attığını anlatan Peker, T-Fashion’ın ortaya çıkışını şöyle özetledi:

"Lisedeyken şu anda ortak olduğum Yiğit Alp Elmas ile birlikte TEKNOFEST 2018 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Yarışması’nda doğal dil işleme alanında yaptığımız projeyle birinci olduk. Bu başarı bizi yapay zeka alanında daha da motive etti. Bu sayede aldığımız destekler bize güç verirken, ilerleyen yıllarda ekibe Furkan Kınlı’nın dahil olmasıyla moda ile yapay zekayı bir araya getirecek yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladık. Bu sayede T-Fashion ortaya çıktı. Projemizi çok geçmeden İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’ne de taşıdık. Dünyadaki diğer ofislerimizle birlikte İstanbul ekibimiz çalışmalarına burada çok daha verimli bir şekilde devam ediyor."

"T-Fashion size gelecek sezon hangi rengin öne çıkacağını söyleyebilir"

Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Peker, sosyal medyadan edindikleri büyük veriyi, gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla analiz ederek trendleri önceden görebildiklerini belirtti. Peker platformu, "Instagram ve Tiktok gibi platformlarda on binlerce influencer’ın milyonlarca paylaşımını büyük veriden faydalanarak analiz ediyoruz. Burada yapay zeka algoritmalarımız devreye girerek, her bir paylaşımda giyim tarzı, kıyafet ve renk detayları gibi yüzlerce parametreyi analiz ediyor. Sonuçta moda ve hazır giyim şirketlerine sunabileceğimiz ve onların bundan yola çıkarak fark oluşturabilecekleri gelecek moda trendlerini belirleyebiliyoruz. Mevcutta ve gelecek haftalardaki trendleri belirleyerek moda markalarının ’hipermoda’ olarak tanımlanan hızlı döngülere ayak uydurmalarını sağlıyoruz. Yani gelecek sezon hangi rengin öne çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

"Dünyada lider olmayı hedefliyoruz"

Girişimci öğrenci Peker, Türkiye ve dünyanın önde gelen hazır giyim şirketleri tarafından tercih edildiklerini de paylaştı. Hedeflerinin bu alanda dünyada lider konuma yerleşmek olduğunu belirten Peker, "T-Fashion, ben ve arkadaşlarımın üzerinde yıllardır çalışarak bugünlere getirdiği bir proje. Bugün Türkiye ve dünyada hemen herkesin bildiği ve alışveriş yaptığı firmalarla çalışıyoruz. Şimdi uluslararası alanda pazar payımızı artırarak bu alanda lider olmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda tamamlanacak yeni iş birlikleriyle T-Fashion’ı moda ve yapay zeka alanında dünyada zirveye taşımayı hedefliyoruz. Kısa vadede bunu başarmak için İstanbul ekibimiz İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’ndeki çalışmalarına devam ediyor. Bununla birlikte Toronto, Londra ve Paris’te de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ihracatında tekstil ve modanın en önemli sektörler arasında yer aldığını vurgulayan Peker, bu alanda faaliyet gösteren yerli firmaları yapay zeka çağına taşıyarak katma değerli çıktıların artmasını sağladıklarını da ifade etti.