Macaristan Başbakanı Viktor Orban NATO Liderler Zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya’nın bizim (NATO) için gerçek bir tehdit oluşturacak kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Biz çok daha güçlüyüz" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Orban, Rusya’nın NATO için gerçek bir tehdit oluşturacak kadar güçlü olmadığını, ittifakın "çok daha güçlü" olduğunu ifade etti. Orban, "Gerçek tehdit güvenlik açısından değil, ekonomik ve küresel ticarette rekabet gücümüzü kaybetmektir. NATO’nun Ukrayna’da işi yok. Ukrayna tıpkı Rusya gibi, NATO üyesi değil ve benim görevim, onun bu şekilde kalmasını sağlamaktır. Rusya’nın bizim için gerçek bir tehdit oluşturacak kadar güçlü olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz çok daha güçlüyüz" dedi. Orban ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın "sağduyulu bir adam" olduğunu söyledi. Orban, "Bu da yeni savaşların kısalması, eski savaşların ise ivme kaybetmesi anlamına geliyor ki bu da onun (Trump’ın) faaliyetinin bir sonucudur" şeklinde konuştu.