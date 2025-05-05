Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından, yenilikçi ve gelişim odaklı öğrencilerin bir araya gelerek birbirlerinden ilham almaları, zihinsel ve bedensel olarak rahatlamaları amacıyla Mühendislik Gençlik Festivali’nin ikincisi düzenlendi. Çok sayıda sektör temsilcisinin stant açarak faaliyetlerini tanıttığı ve tecrübelerini paylaştığı festivale, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesinde düzenlenen festivalde ev sahibi olarak festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Savaş Durduran, "Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizi geleneksel hale getirerek bu yıl ikincisini düzenlemek bizim için çok önemli ve değerliydi. Festivalimizin bir diğer amacı da fakültemiz bünyesindeki öğrenci toplulukları ile TEKNOFEST takımlarımızı sadece bilimsel değil; sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle de bir araya getirmekti. Bu sayede öğrencilerimizin fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefledik. Bu festivali hayata geçirmemizde desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu hocama, rektörlük yönetimine, tüm birimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bilgi birikimi, yenilikçi projeleri ve geleceğe yönelik vizyonu bir araya getiriyor"

"Konya’mızın ilim ve irfan merkezi olan üniversitemizde, mühendislik alanındaki bilgi birikimini, yenilikçi projeleri ve geleceğe yönelik vizyonu bir araya getiren bu önemli etkinliğin açılışını yapmaktan büyük bir onur duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz ise, "Bugün burada, mühendisliğin problem çözme yeteneğini ve topluma hizmet etme idealini temsil eden siz değerli öğrencilerimiz, alanında öncü akademisyenlerimiz ve sektörümüzün kıymetli temsilcileriyle bir aradayız. Bu festival, sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, mühendislik alanındaki son gelişmeleri takip etmek, bilgi ve deneyim paylaşmak, yeni iş birlikleri kurmak ve en önemlisi, geleceğin mühendislik çözümlerine ilham vermek için eşsiz bir platform sunmaktadır" şeklinde konuştu.

Festivalde öğrencilere seslenen Prof. Dr. Oğuz, "Sizler, bu ülkenin mühendislik alanındaki geleceğisiniz. Zihninizdeki parlak fikirler, yetenekleriniz ve azminizle, yarının dünyasını şekillendirecek projeleri hayata geçireceğinize inanıyorum. Bu festivalde sergileyeceğiniz her bir proje ve inovatif yaklaşım, sadece akademik başarınızın bir göstergesi değil, aynı zamanda ülkemizin teknolojik kalkınmasına yapacağınız değerli katkıların da bir işaretidir. Unutmayın ki mühendislik, sadece teknik bilgiye sahip olmak değil, aynı zamanda inovatif düşünmek, problem çözmek, iş birliği yapmak ve etik değerlere bağlı kalmaktır" ifadelerini kullandı.

"Mühendislik eğitimine büyük önem veriyoruz"

Mühendislik eğitimine büyük önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Hidayet Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı: "Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu festivalin de, öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağına, onları geleceğin zorluklarına hazırlayacağına ve yeni ufuklar açacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından Anadolu Kafkas Dans Akademi tarafından halk oyunları ve Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı gösterileri, konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivale, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet Oğuz ve Prof. Dr. Mehmet Birekul, Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, NEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Savaş Durduran, NEÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Arslan, NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, NEÜ Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yurdagül Kumcu, NEÜ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz, NEÜ Seydişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Aydın, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, NEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları, NEÜ Genel Sekreter Yardımcıları, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.