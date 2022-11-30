Bursa’da çevre yolunda seyreden bir otomobil alev alarak yandı. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bursa’da çevre yolunda seyreden bir otomobil alev alarak yandı. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi çevre yolu Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Sürücü hemen aracı yol kenara çekerek alev topuna dönen otomobilden canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Otomobil hurda yığınına dönerken yaralanan kimse olmadı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.