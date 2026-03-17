Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan 'doğru postür (duruş)' konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açtı. Etkinlikte, yanlış duruş alışkanlıklarının ağrısız ve zinde bir yaşamın önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

Günümüzde masa başı çalışma ve teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte yaygınlaşan duruş bozukluklarına dikkat çekmek amacıyla MSKÜ Tıp Fakültesi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aydoğmuş koordinatörlüğünde bir araya gelen Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, 'Doğru Duruş, Ağrısız ve Zinde Yaşam' temalı farkındalık standı kurdu.

Etkinlik kapsamında stant ziyaretçilerine postürün (duruş) tanımı yapılarak, vücut mekaniğinin korunmasının genel sağlık üzerindeki etkileri anlatıldı. Genç hekim adayları; çalışma, uyuma ve oturma gibi günlük aktiviteler sırasında omurga sağlığının nasıl korunması gerektiğine dair pratik bilgiler paylaştı.

Sadece duruş düzeltmenin yeterli olmadığını belirten öğrenciler, doğru postür alışkanlığının kalıcı hale gelmesi için destekleyici unsurlara da dikkat çekti. Bilgilendirmelerde; Omurga üzerindeki baskıyı azaltan pozisyonlar, Sırt ve karın kaslarını güçlendirerek duruşu destekleyen hareketler, Kemik ve kas sağlığını koruyan beslenme alışkanlıkları konuları detaylandırıldı.

Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aydoğmuş eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı duruş teknikleri de gösterildi. Fakülte binasında kurulan stant, hem öğrenciler hem de akademik personel tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, günlük hayatta farkında olmadan yaptıkları duruş hataları hakkında bilgi sahibi olurken, ağrısız bir yaşam için basit ama etkili değişimlerin önemini kavradı.