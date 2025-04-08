Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig’de bu sezon için şampiyonluğu rafa kaldıran, Türkiye Kupası hedefine ise Göztepe’ye yenilerek veda eden Beşiktaş, rotayı lig üçüncülüğüne çevirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilmek için sezonu üçüncü basamaktan tamamlamak isteyen siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri de Gedson Fernandes oldu.

Ligde son iki maçta puanlar Gedson’dan

Kartal’a, Süper Lig’de son iki haftada oynadığı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında puan aldıran goller Gedson Fernandes’den geldi. Portekizli oyuncu, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu’ndaki derbide 66. dakikada ağları sarsarak takımına 2-1’lik galibiyeti ve 3 puanı getiren isim oldu.

26 yaşındaki oyuncu, dün akşam ise Kasımpaşa deplasmanında 90. dakikada penaltıdan bulduğu golle siyah-beyazlılara kritik 1 puan kazandırdı.

Lyon galibiyetini getirdi

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda aldığı Lyon galibiyetinde ağları havalandıran isim yine Gedson’du. 71. dakikada Rafa Silva’nın pasında golünü atan Portekizli, siyah-beyazlılara Fransa’da 3 puan kazandırdı.

Takımının en çok maç oynayan ve en fazla süre alan ismi

2024-2025 sezonunda Kara Kartal’ın şu ana kadar tüm kulvarlarda oynadığı 43 mücadelenin 42’sinde görev yapan Gedson Fernandes, siyah-beyazlıların en çok maç oynayan ve en fazla süre alan futbolcusu olarak ön plana çıktı.

Başarılı futbolcu, 3 bin 593 dakika siyah-beyazlı formayla ter döktü. Gedson’un, bu alanda en yakım takipçisi ise 3 bin 575 dakika ise vatandaşı Rafa Silva.

Kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor

Söz konusu 42 karşılaşmada 10 gol, 2 asistlik performans sergileyen Fernandes, genç takımlar da dahil olmak üzere kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

Süper Lig’de 27 maçta 5 kez fileleri sarsan Gedson, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında ise 10 müsabakada 5 gol, 1 asistle oynadı. Türkiye Kupası’ndaki 4 mücadelede gol ya da asist üretemeyen 26 yaşındaki futbolcu, sezon başında Galatasaray’a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde ise 1 asist yapmıştı.

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezon 45 mücadelede 3 gol ve 6 asist, 2022-2023 sezonunda da 3 gol, 7 asisti hanesine yazdırırken, 2021-2022’de Rizespor’da 11 karşılaşmada 3 gol, 3 asistle oynadı. Aynı dönem Benfica’da ise 3 maçta skora etki edemedi.

2020-2021 sezonunda Galatasaray’da top koştururken; 1 gol, 3 asistle sarı-kırmızılılara katkı sağlayan Fernandes, yine bu sezon içinde Tottenham’da ise 2 karşılaşmaya çıktı.

2019-2020 döneminde 12’si Tottenham, 13’ü Benfica olmak üzere toplam 25 maçta yeşil sahada yer alan Portekizli futbolcu, 1 asistle sezonu tamamladı.

Benfica ile 2018-2019 sezonunda 46 maçta görev alan Gedson, 3 gol, 6 asist üretmeyi başardı.

Başarılı oyuncunun, Benfica B takımında oynadığı 2017-2018’de 37 müsabakada 5 gol ve 6 asist, 2016-2017’de ise 17 karşılaşmada 1 gol, 3 asiste imzası vardı.

Beşiktaş, bonservisinin yüzde 50’si için devrede

Beşiktaş, 2022 yılında Benfica’dan transfer ettiği Gedson Fernandes’i 4+1 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bu transferde anlaşma gereği, oyuncunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek gelirin yüzde 50’si Benfica’ya paylaşılacaktı. Siyah-beyazlılar, Benfica ile masaya oturup Gedson Fernandes’in yüzde 50’lik bonservis payını da almak istiyor.