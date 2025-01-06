Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen Maarif Model Değerlendirme Projesi kapsamındaki toplantıların dördüncü oturumu, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’un açış ve selamlama konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, Eğitim Fakültesi Dekanı ve öğretim üyelerini Gediz’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahadur, Maarif Modeli’ne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Bahadur, Maarif Modeli’nin uzun bir çalışma sürecinin ve ciddi bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin bu modele sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

Toplantının devamında, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Demir bir konuşma yaptı. Demir, bu eğitim sürecinde öğretim üyelerinin kıymetli katkıları ve fedakarlıklarıyla ciddi bir emeğin ortaya konulduğunu ifade etti. Ayrıca, sahadan alınacak dönüşlerle birlikte rapor hazırlanarak Bakanlığın ilgili birimlerine sunulacağını belirtti.

Program, Prof. Dr. Senar Alkın Şahin’in Maarif Model Değerlendirme Projesi hakkında yaptığı sunumla devam etti. Toplantıya Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Metin Demir, Prof. Dr. Senar Alkın Şahin, Prof. Dr. Nihal Tunca Güçlü, Doç. Dr. Nur Leman Balbağ, Dr. Öğr. Üyesi Handan Kılıç Şahin’in yanı sıra Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Şube Müdürleri ve 1. ile 5. sınıf düzeylerinde görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı.

Toplantı sürecinde, Maarif Modeli’nin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, eğitim sisteminin daha etkin hale getirilmesi için fikirlerini paylaştı ve uygulanabilir stratejiler üretildi.