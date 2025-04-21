Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla "Din, Ahlak ve Değer Öğretimi Seminerleri" gerçekleştirildi.

Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen seminere, Gediz ve Çavdarhisar ilçelerinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretmenleri katılım sağladı. Seminerin ikinci oturumunda, Gediz İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat İçel ve Şube Müdürü Yaşar Kandemir de öğretmenlerle bir araya geldi. Müdür İçel, konuşmasında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliğinin önemine vurgu yaparak, bu branşın insana doğrudan dokunan, hayatın içinde yer alan ve milli-manevi değerlerin kazandırılmasında etkin bir role sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedeflediği öğretmen profilinin değer temelli, çağın ihtiyaçlarını okuyabilen ve öğrencilerle gönül bağı kurabilen bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Murat İçel, sevgi ve değer odaklı iletişimin önemini dile getirdi. Maarif Modeli’nin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda ahlaki duruş, karakter eğitimi ve değer aktarımına da odaklandığını vurguladı. İçel, günümüz öğrencilerinin metaverse, yapay zeka gibi çağın getirdiği farklı konularla ilgili dini sorular sorabileceğine dikkat çekerek, öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve güncel gelişmeleri takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Değer temelli eğitimin güçlendirilmesini amaçlayan seminerlerde, öğretim yöntemleri, materyal kullanımı ve güncel yaklaşımlar ele alınarak öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklendi.

Programın sonunda, daha önce eğitici eğitimlerine katılan Şerife İnce, Emin Balı, Ali İhsan Karagöz ve İbrahim Aras’a katkılarından dolayı teşekkür edildi. Ayrıca, programa ev sahipliği yapan Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Akif Dündar ve personeline ile eğitime katılım gösteren tüm öğretmenlere teşekkürlerini sunuldu.