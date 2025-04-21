Antalya’nın futbol coşkusuna ev sahipliği yapan uluslararası gençlik turnuvası Selectum Junior World Cup Antalya’nın ikincisi, görkemli bir ödül töreniyle sona erdi.ANTALYA (İGA) - Antalya Valiliği himayesinde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, Avrupa'nın elit takımlarını bir araya getiren en büyük çocuk futbol organizasyonu olarak kayıtlara geçti. Selectum JWCA 2025 kapsamında, aynı anda 30 çim sahada maçlar oynandı ve bir günde toplam 360 maç gerçekleştirildi.

Belek turizm merkezinde başlayan ve final müsabakaları Aksu ilçesindeki Titanic Mardan Stadyumu’nda oynanan turnuva, genç yeteneklerin vitrine çıktığı unutulmaz anlara sahne oldu. Final günü, tüm takımların katılımıyla adeta bir Dünya Kupası kapanış festivali havasında gerçekleşen organizasyon, 23 Nisan coşkusunu da içinde barındırarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

5 KITA, 28 ÜLKE, 3.000'DEN FAZLA GENÇ FUTBOLCU

Bu yıl ikinci kez düzenlenen turnuvaya 5 kıtadan 28 ülke katılım gösterdi. 300’den fazla takım ve 3 bini aşkın genç futbolcu kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun en dikkat çeken takımlarından biri olan Dinamo Moskova, hem U-13 hem de U-14 kategorilerinde şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Stuttgart ise U-15 kategorisinde zirveye ulaştı. Türkiye’yi temsil eden Antalyaspor, U-11’de şampiyon olurken U-12’de ikincilik başarısı gösterdi.