Kütahya’nın Gediz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Teknogediz Bilim Fuarı, Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel üretimlerini sergilediği ve halkla buluşturduğu bu önemli etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Fuara, ilçedeki farklı okullardan gelen öğrenciler, büyük bir özveriyle hazırladıkları projelerini ziyaretçilere sundular. Enerji, çevre, yazılım, geri dönüşüm ve sağlık gibi çeşitli alanlarda hazırlanan projeler; gençlerin sorunlara çözüm üretme kabiliyetlerini ve bilimsel düşünme becerilerini net bir şekilde ortaya koydu. Bilim, teknoloji ve hayal gücünün iç içe geçtiği fuar alanı, tam anlamıyla bir bilim şölenine dönüştü.

Teknogediz Bilim Fuarı’nın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri ise Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mobil Bilim Merkezi Aracı oldu. Sunduğu deney düzenekleri, robotik uygulamalar ve etkileşimli sunumlarla ziyaretçilerin akınına uğrayan bu hareketli bilim laboratuvarında, öğrenciler ve vatandaşlar eğlenceli ve öğretici deneyimler yaşadı.

Festivalin açılış kurdelesi, Gediz Belediye Başkan Vekili Ayhan Aydın, Gediz Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Paksoy, Bayram Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılış konuşmalarında, bilimsel etkinliklerin öğrencilerin gelişimine olan katkısına dikkat çekilirken, bu tür fuarların eğitime değer kattığı vurgulandı. İlçede bilime olan ilginin her geçen yıl arttığı gözlemlendiği belirtildi.

Teknogediz, sadece bir bilim fuarı olmanın ötesine geçerek; bilimsel farkındalık, iş birliği ve inovasyonun birlikte yaşandığı bir buluşma noktası hâline geldi. Artan katılım ve projelerin çeşitliliği, bu kültürün Gediz’de kalıcı olduğunu gösterdi. Festival etkinlikleri kapsamında robotik kodlama gösterileri, okul sergileri, halk oyunları gösterileri ve çeşitli oyun alanları da yer aldı.