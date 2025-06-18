Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tarım alanlarının verimliliğini artırmayı amaçlayan proje kapsamında boru döşeme çalışmalarına başlandı.

Yüksekova ilçesinde tarım alanlarının verimliliğini artırmaya yönelik başlatılan ’Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesi 1. Kısım Yapım İşi’ kapsamında boru döşeme çalışmalarına başlandı. 535 milyon TL yatırım bedeline sahip olan bu dev projenin, bölge tarımı için bir dönüm noktası olması bekleniyor. Yüksekova tarihinde bugüne kadar tarım alanında gerçekleştirilen en büyük yatırım olma özelliği taşıyan proje ile bin 395 hektarlık alan modern sulama sistemine kavuşacak. Projenin birinci kısım yapım işi çerçevesinde 60 kilometreyi aşkın boru hattı döşenmesi planlanıyor. Bölgenin altyapısına büyük katkı sağlayacak bu hamlenin, 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

"14 bin dekar arazi suya kavuşacak"

Proje ile 14 bin dekarlık tarım arazisi sulanabilir hale gelecek. Bu gelişme, hem bölge tarımında üretim artışını hem de ekonomide önemli bir canlanmayı beraberinde getirecek. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte yıllık yaklaşık 110 milyon TL ek gelir elde edilmesinin yanı sıra, bin 300 kişilik istihdam oluşturulmasının öngörüldüğünü belirtti.

"Yüksekova için tarihi bir dönüm noktası"

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, projenin bölge için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Yüksekova için tarihi bir dönüm noktasını yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Yüksekova’nın ovası yıllardır sulamaya aç bir alan olarak kalmıştı ve çiftçilerimiz bu konuda ciddi üretim sıkıntıları yaşıyordu. Bu sulama projesiyle artık çiftçilerimiz, bir tarlada iki farklı ürünü üretebilecek seviyeye gelecek. Buradan Yüksekova halkımıza bu müjdeyi vermek istiyoruz. Elbette bu önemli projenin gerçekleşmesinde başta Valimiz Ali Çelik bey ve belediye başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Yüksekova tarihinin en büyük projesi"

Projenin teknik detaylarını paylaşan saha mühendisi Engin Öner ise çalışmalara resmen başlandığını belirterek, "Yüksekova tarihindeki en büyük projeyi şu anda gerçekleştiriyoruz. Bu proje sadece sulama değil, aynı zamanda içme suyu açısından da büyük bir katkı sağlayacak. Yüksekova’nın tamamı ve çevresindeki köyler suyla buluşacak. Bugün itibarıyla ilk kazmayı vurduk, ilk borularımızı yerleştirdik. Tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Yüksekova’nın tarım potansiyelini artıracak bu dev adım, hem çiftçilerin üretim gücünü artırmayı hem de bölge ekonomisine ciddi bir katma değer kazandırmayı hedefliyor.