Kütahya’nın Gediz ilçesinde, bu yıl 21. kez düzenlenecek olan Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor.

Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği Toplu Sünnet Merasimi için çocukların kayıtları alınmaya başlandı. 19-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalin en özel bölümlerinden biri olacak toplu sünnet merasimi için başvurular Gediz Belediyesi tarafından kabul ediliyor. Ailelerin dikkatine sunulan son başvuru tarihi ise 7 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, toplu sünnet merasiminin festivalin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Akel, "Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için sünnet olacak çocuklarımızın kayıtları alınmaya başlandı. Mahalle ve köy muhtarlarımızın bu konuya hassasiyet göstererek ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bizlere yönlendirmeleri ve kayıtlarını yaptırmaları, çocuklarımız ve aileleri bakımından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Erkekliğe ilk adım olan sünnet ve toplu düğün merasimi ile çocuklarımız, unutamayacakları güzel bir sünnet töreni ile taçlandırılacak ve kendilerine anlamlı bir hediye armağan edilecektir" ifadelerini kullandı.