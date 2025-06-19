Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Paramedik ve İlk Yardım Akademisi Topluluğu öğrencileri, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bir projeye imza attı. ÜNİDES programı kapsamında hazırlanan proje ile Gediz halkına temel ilk yardım bilgileri uygulamalı olarak öğretildi.

Gediz Belediyesi önünde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara yönelik kapsamlı bir eğitim çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, yetişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği (TYD) uygulamaları ile yetişkin ve bebeklerde Heimlich manevrası gibi hayati öneme sahip müdahale yöntemleri, öğrenciler tarafından maketler üzerinde uygulamalı olarak gösterildi. Etkinliğin devamında, standı ziyaret eden vatandaşlara ilk yardım konularına yönelik 10’ar soruluk mini bilgi testleri uygulandı. Soruları doğru yanıtlayan katılımcılara sürpriz hediyeler verilerek, hem bilgilenmeleri teşvik edildi hem de etkinliğe olan ilgi artırıldı.

Projeyi yürüten Topluluk Başkanı Sümeyye Emen, etkinliğin amacını ve gördükleri ilgiyi dile getirerek, "Amacımız, toplumda ilk yardım bilincini artırmak ve insanların acil durumlarda temel müdahaleleri doğru şekilde yapmalarını sağlamak. Vatandaşlarımızdan gelen ilgi çok yüksekti, bu da bize ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ve toplumun bu tür bilgilere ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösterdi." dedi.

Gediz Belediyesi’nin de destek verdiği bu etkinlik, Gediz’de sağlık okuryazarlığını artırma ve acil durumlara karşı daha bilinçli bir toplum oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.