Samsun’un İlkadım ilçesinde görev yapan öğretmenler, gönüllü olarak oluşturdukları tiyatro ekibiyle sahneye taşıdıkları üç farklı oyunla sanatseverlere hem duygu dolu hem de neşeli anlar yaşattı.

İlkadım Öğretmen Tiyatrosu, 20 kişilik gönüllü öğretmen kadrosuyla sezon boyunca üç farklı türde oyun sahneledi. Ekibin liderliğini üstlenen öğretmen-yönetmen Emin Koç öncülüğünde 8 aylık yoğun çalışmayla hazırlanan oyunlar, izleyicilerden tam not aldı.

Sezon, madde bağımlılığına dikkat çeken Tabiyet adlı proje oyunuyla açıldı. Bu sosyal sorumluluk yapımını, Tuncer Cücenoğlu’nun klasik komedisi Boyacı izledi. Sezonun finalinde ise Emin Koç’un yazıp yönettiği epik-drama Dost Kazığı sahnelendi. Üç ayrı türde sahneye konan oyunlar, izleyicilere hem düşündürücü hem de eğlenceli bir tiyatro deneyimi sundu.

Sahne sadece öğretmenlerin değil, hayatın içinden özel bireylerin de alanı oldu. Ekip, tiyatroyu kapsayıcı bir sosyal zemin hâline getirerek oyunlarda down sendromlu bireylere de yer verdi. Oyunların ardından konuşan yönetmen Emin Koç, "Bu sadece bir sezon değil, sahneyle kurduğumuz bir gönül bağıdır. İlkadım’da tiyatro kültürü inşa ediyoruz. Çocuklarımıza hayal kurabilecekleri, sahneye dokunabilecekleri bir dünya bırakmak istiyoruz" diyerek amaçlarını özetledi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy da tiyatronun eğitici ve birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Sanat, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hem kendilerini ifade etmeleri hem de toplumla daha güçlü bağ kurmaları açısından çok değerli. Bu kültürü büyütmek için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.