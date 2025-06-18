Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı Gediz Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürlük görevinde önemli bir değişim yaşandı. Uzun süredir Gediz MYO Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Muhammet Sait Gökalp, görevini Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan’a düzenlenen törenle devretti.

Gediz Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen devir teslim törenine, Yüksekokulda görev yapan çok sayıda öğretim görevlisi katıldı. Tören, eski ve yeni müdürün karşılıklı iyi dilekleri ve teşekkür mesajlarıyla samimi bir atmosferde geçti. Gediz Meslek Yüksekokulu’nun yeni Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Dağılgan, görevi devralmasının ardından yaptığı konuşmada, geçmiş dönem müdürüne teşekkür ederek yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Dağılgan, "Bugün itibarıyla Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün devir teslimini yapmış bulunuyoruz. Gediz Meslek Yüksekokulu’na 1 yıldan uzun bir süre boyunca müdürlük görevini üstlenen Muhammed Said Gökalp hocama buradan çok teşekkür ediyorum. Destek ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Bundan sonraki süreçte Gediz Meslek Yüksekokulunda gerekli çalışmaları özveriyle, ekip olarak detaylı ve titiz bir şekilde devam ettireceğimize, tüm arkadaşlarımızla birlikte bu süreci yöneteceğimize inanıyorum. Okulumuzun değerleriyle birlikte kalkınacağını ve yeni programlarımıza katkı sunacak hocalarımızla birlikte daha özverili ve güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu anlamda tekrar tüm davetimize icabet eden hocalarımıza ve herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Gediz’de 1 yıl boyunca görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Muhammet Sait Gökalp ise, duygusal bir veda konuşması yaptı. Gökalp, "Benim için kıymetli bir yer oldu Gediz Meslek Yüksekokulu. Bugün çok kıymetli bir hocama görevi devretmenin mutluluğu var. Gökhan hocam bu görevi daha önce de yapmış, tecrübesi de var. Şimdi daha iyi yapacağına hiçbir şekilde şüphemiz yok. Gönül rahatlığıyla devrettiğim bir görev oluyor bu. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İşlerimizi çok kolaylaştırdınız, öğrencilerle çok güzel iletişimimiz oldu, hepsi sizlerin sayesinde. Elbette yine görüşürüz. Sizler ne zaman yolunuz düşerse de düşmese de arada gelirseniz mutlu olurum. Özellikle Gencer hocama ve Hasbiye hocama da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok destek oldular bana, özellikle son iki üç aydır yük onların omzundaydı. Ayrıca teşekkür ediyorum" ifadeleriyle çalışma arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Devir teslim töreni, Gediz Meslek Yüksekokulu’nda yeni bir dönemin başladığını işaret ederken, okulun akademik ve idari kadrosunun iş birliği içinde çalışmaya devam edeceği mesajını verdi.