Dedeli Belediyesi’nin düzenlediği ‘’Geçmişten Günümüze Dedeli Tarihi Konferansı’’ konferansa yoğun ilgi gösterildi.

Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak ev sahipliğinde düzenlenen konferans bir ilk olması hasebiyle yoğun ilgi ile karşılandı. Dedeli Sebahattin Yıldız kapalı halı sahasında gerçekleştirilen konferansın, Dedeli Beldesi’nin tarihi öneminin gün yüzüne çıkarılmasına vesile oldu. Açılış konuşmasını yapan Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, tarihi bir birikime sahip Dedeli beldesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Durak ; "Bugün beldemiz için tarihi ve coğrafi önemi olan tamamen bir sohbet esnasında gelişen bir ortamda bu konferansa kara verildi. Dedeli’nin derinlemesine incelenmesini sağlayacağımız Ağrı’da bölgemizde ilk defa bu kadar geniş tarihi bir açılımı yapacağız inşallah. Böylesine bir yerin tarihini ve yerini bilmek çok önemlidir. İlleri, ilçeleri ve evleri yaşam alanı kılan içindeki binalar ve yapılar değil o bölgenin o bölgenin tarihi birikimi kültürü sanatı ve edebiyatı edebi eserleri şiirleri ve inançlarıdır. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih Bölümü Dekanı, hocalarımız ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Konferansın moderatörlüğünü yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserli Dedeli Beldesinin kısa bir tarihinden bahsettikten sonra sözü Konuşmacılardan Prof. Dr. Bilal Tunç’a bıraktı . Prof. Dr. Bilal Tunç ,Dedeli Beldesi’nin tarihi bilimsel gerçekliklerine değinerek hangi bölgeleri kapsadığını ve belirli dönemlerde Dedeli Bucağına bağlı köyler ve bunun dönemsel olarak meydana gelen değişiklikleri bilim ışığında izleyicilerle paylaştı. Daha sonra söz alan araştırmacı yazar Mehmet Fatih Bekiran ise Patnos, Dedeli ve Erciş’in Roma dönemimden günümüze yöneltilmesi el değiştirmeleri ve Dedeli Beldesi’nin tarihi akıştaki önemine değindi.

Konferansa Ak Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos Belediye başkan yardımcısı Sefa Taşdemir,Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Alperen Kayserili, Prof. Dr. Bilal Tunç, Araştırmacı Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, Ak Parti Patnos Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı,Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Patnos İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Murat Durdu,Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilileri, İl Genel Meclisi üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Programın sonunda Ak Parti Ağrı il Başkanı İlhami Yıldız tarafından katılımcılara plaketler sunuldu.