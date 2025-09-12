DENİZLİ (İHA) – İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için Küresel Sumud Filosuyla birlikte yola çıkan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Biz, Kudüs’ü miras sayan bir milletin çocuklarıyız. İnşallah bu yolculuğun sonu mutluluk ve Gazzelilerin mutluluğu olacak" dedi.

İsrail ablukasını kırmak, insani yardım ulaştırmak ve Filistin’le dayanışma amacıyla Gazze’ye doğru doğtu yola çıkan Küresel Sumud Filosuna Tunus’tan katılan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Tunus’taki eğitimlerin tamamlanmasının ardından Sidi Bu Said Limanı’na geçti. Yola koyulacağı tekneye yerleşen Milletvekili Ün, dünyanın dört bir yanından gelen gönüllerle birlikte olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculuğu ertelenen filonun hareket saatini beklemeye başladı.

Gazze’ye hareket etmek için beklediği limandan görüntülü bir mesaj paylaşan Milletvekili Ün, "Milletimizin kalbi Filistin ile birlikte atmaya devam edecek. Yapacağınız hiçbir şey bu öfkenin önüne geçmeyecek. Çünkü biz, Kudüs’ü miras sayan bir milletin çocuklarıyız. Biz susarsak tarih susar, biz konuşursak ümmet ayağa kalkar. İnsanlık bizden ayağa kalmamızı bekliyor. Tunus’ta 10 günü geride bıraktık ve şuanda Sidi Bu Said Limanı’nda bulunuyoruz. İnşallah hazırlıkların tamamlanmasının ardından Küresel Sumud Filosu ile birlikte İsrail’in insanlık dışı ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yola çıkacağız. Türkiye’nin gündemi ne olursa olsun, Gazze’de yaşanan katliamları lütfen gündeminizden düşürmeyin. Gazzelilerin umut bağladığı bu Küresel Sumud Filosunu da gündeminizden asla düşürmeyin. Sumud Filosu, her türlü saldırıya rağmen adı gibi kararlılıkla yoluna devam ediyor ama tek başımıza bu ablukayı kırmayı başaramayız. Sizlerin ve Türkiye kamuoyunun desteğine ihtiyacımız var. Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan bu filonun dünya gündeminde tutulması gerekiyor. İnşallah sizlere yola çıkacağımız gemiden de anlık bilgilendirmeler yapacağım. İnşallah bu yolculuğun sonu mutluluk ve Gazzelilerin mutluluğuna yelken açmak olacak. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum, haklarınızı helal edin. Bizleri dualarınızda unutmayın. Bu teknelerle yola çıkanların güvendiği tek şey, sizin Sumud Filosunun çabasına sahip çıkmanızdır" şeklinde konuştu.