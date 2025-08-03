Siirt’te Peygamber Sevdalıları tarafından "Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk" başlığıyla düzenlenen eylemde, Gazze’de yaşanan soykırıma tepki gösterildi.

Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde düzenlenen eylemle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, ellerindeki Filistin bayrakları ve dövizlerle Gazze’deki sivil kayıplara dikkat çekti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Siirt Peygamber Sevdalıları Temsilcisi Orhan Ay, kısa süre önce şehit edilen İsmail Haniyye’nin çağrısına atıfta bulunarak, "Bugün burada onun vasiyetini yerine getirmek için toplandık" dedi.

Ay, Gazze’de yaşananların yalnızca Filistin halkına değil, tüm insanlığın vicdanına yönelik bir saldırı olduğunu ifade ederek, "Bugün burada sadece bir basın açıklaması için değil; insanlığın onurunu savunmak, sessiz çığlıkları haykırmak ve mazlumların sesi olmak için toplandık. Gazze’de 2 milyondan fazla insan akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. 600 bine yakın kişi ölümcül hastalıklarla mücadele ediyor. 320 binden fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye muhtaç durumda. Bu çocuklar bir doğal afetin değil, sistematik bir kuşatma ve zulmün mağduru. Açlıkla, bombalarla, yerinden edilmeyle karşı karşıyalar" diye konuştu.

Uluslararası toplumun sessizliğini de eleştiren Ay, "Nutuklar bebekleri doyurmuyor, kınama mesajları soykırımı durdurmuyor. Diplomatik yollar zalimi vazgeçirmiyor. Geriye tek bir seçenek kalıyor; izzetle direnişe destek vermek" ifadelerini kullandı.

"Ey ümmetin fertleri" diyen Ay, sessizliğin normalleştirmek, susmanın kabullenmek ve unutmanın ihanet anlamına geldiğini belirtti. Açıklamada liderlere ve yöneticilere de çağrı yapılarak, ablukanın kaldırılması için cesur ve somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Eylem, yapılan duaların ardından olaysız şekilde sona erdi.