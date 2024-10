Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, Gaziantep Valiliği’nin onay kararıyla Hazine’ye ait taşınmazların devrini içeren kapsamlı bir protokol imzalandı.

Protokolün amacı, Gaziantep Büyükşehir ile Şehitkamil Belediyesi’ne ait taşınmazların Hazine’ye devredilmesi karşılığında, Hazine’ye ait taşınmazların belediyelere kazandırılması. Bu takas işlemi, kamu yararını gözeterek belediyeler ve Hazine arasında karşılıklı olarak yürütülecek.

Gaziantep Valiliği fuaye alanında imzaları atılan protokol çerçevesinde taşınmazların bir kısmı kamu hizmetleri için kullanılacak, diğer bir kısmı ise emniyet personeli için lojmana dönüştürülecek.

Emniyet lojmanlarına dönüşecek

Protokol kapsamında devredilecek olan taşınmazların büyük bir kısmı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personelinin kullanımı için lojman olarak tahsis edilecek. Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra bu taşınmazların güvenliği ve teslim süreci Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülecek.

“Huzur ve mutlu bir ortam için emniyet ve güvenin tesis edilmesi gerekiyor”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, huzurlu ve mutlu bir şehir tesis etmek için öncelikle emniyet ve güvenin sağlanması gerektiğini belirterek, “Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanları olarak lojistikçiyiz, işi kolaylaştırıcıyız. Tesisleşmede ön açıcıyız. Bu bir süreçti. Daha öncesinde İç İşleri Bakanımız yerinde alanı görmüştü, Rıdvan Başkanımızla başlayan süreçti. Umut Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirliği sağladı, ihtiyacı gördü. Şu anda mevcut lojmandan daha fazla lojmanı dağlayan bir protokol. Bu protokol bizim ve şehrimiz açısından Gaziantep Modeli’ni ne anlama geldiğiniz göstermek açısından çok mühim. Kendi çalışma arkadaşlarımız gerekli teknik altyapıyı oluşturdu ve birlikte başardık. Gaziantep Modeli, ‘Birlikte rahmet var kudret var modeli.’ Bunun sonunda daha fazla polisin buraya gelmesi, tecrübeli polislerimizin burada kalmasına yol açacak. Önleyici-koruyucu tedbirlerin alınması için çok önemli bir protokol oldu bu. ‘Emniyetli ve güvenliyseniz, huzurlu ve mutlusunuz’ demek istiyorum” dedi.

Protokolün bizlere verdiği çok fazla mesaj var

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise bu protokolün kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Bu protokolün içerisinde bu şehre verilen çok fazla mesaj var aslında. Birazdan imzaladığımızda biz o mesajların, mutluluğun her birini, şehre sahip çıkma, huzur şehri, birlikte bir şeyleri başarma gibi tüm kavramları kullanabildiğimiz bir protokolü imzalamış olacağız. Önemli bir eksiğimizin giderilmesi için adım atacağız. ‘Huzur Şehri Gaziantep’ için mücadele ediyoruz. 621 adet sadece konut değil, anaokulu, dükkan gibi birleşenleri olan çok kıymetli bir alanı bugün itibariyle emniyet teşkilatına kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu kentin huzurlu yaşaması için elimizden geleni yapacağız”

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz huzurlu bir şehirde yaşamanın herkesin hakkı olduğunu ifade ederek, “Biz bu kentin huzurlu yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Huzurumuzun sağlanmasıyla ilgili canını feda eden emniyet mensuplarının, polisin her zaman yanında olacağız. Valim, göreve geldiğimiz günden bu yana tam 6 aydır her gün bu protokolün bir an önce imzalanmasıyla ilgili çabalarıma şahitsiniz. Valimizin önderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşliğinde bu protokolü imzalayacağız. Kentimize, emniyet mensuplarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan da protokol hakkında bilgi vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.