Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi’nde eğitim gören öğrenciler, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, mahallelerinde el ele vererek sokaklardaki çöpleri topladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun temizlik konusundaki hassasiyetine destek olmak ve çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Etkinliğe, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisi’nde eğitim gören LGS hazırlık kursu öğrencileri, ilköğretim ve ortaöğretim destek kurslarındaki gençler, anasınıfı öğrencileri ile tekvando kursiyerleri katıldı. Ellerine eldivenlerini takan ve çöp poşetleriyle mahalleyi dolaşan öğrenciler, hem çöpleri topladı hem de vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında birçok projeyi hayata geçirdi. Temiz bir Şahinbey için kampanyalar, atık toplama projeleri, park ve yeşil alan temizlik çalışmalarıyla ilçede temizlik bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyen Başkan Tahmazoğlu, bu konuda özellikle çocuk ve gençlerin rol model olmasını teşvik ediyor.

Başta kendi temizliğine, evine ve mahallesine sahip çıkma bilinciyle hareket eden öğrenciler, 60. Yıl Mahallesi’nde tesis çevresindeki sokaklarda çöp topladı. Etkinlikte öğrenciler, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun çevre temizliğine gösterdiği titizliği örnek aldıklarını belirterek, "Temiz bir Şahinbey, temiz bir çevre için çorbada bizim de tuzumuz olsun" mesajı verdiler.