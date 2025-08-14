Gaziantep’te yaz boyunca düzenlenen kursların tamamlanması ve çocukların bu süreçteki başarılarını kutlamak amacıyla kapanış programı düzenlendi.

Gaziantep İl Müftülüğü öncülüğünde Aile Dini Rehberlik Merkezi ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından kız öğrenciler için düzenlenen yaz okulu bu yıl da gençlerin ilgi odağı oldu. Kur’an-ı Kerim, din ve hayat dersleri başta olmak üzere sinema, kitap kritiği, söyleyişiler, atölye çalışmaları, etkinlikler ve kültürel geziler de yaz okulunda unutulmadı. Yaz okulunun tamamlanmasının ardından öğrenciler için dolu dolu etkinliklerin yapıldığı bir program düzenlendi. Programda yaz Kur’an kurslarına ve yaz okulları kapsamında gerçekleştirilen kurslara katılan öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ve öğrencilerin yanı sıra ailelerinin de katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Öğrencilerin ilahiler seslendirdiği ve şiirler okuduğu programda tiyatro gösterileri de gerçekleştirildi. Programda öğrencilerin hazırladıkları ilahiler ve drama, hadisler ve yaz okulu etkinliklerini anlatan fotoğraf karelerin yer aldığı sinevizyon gösterisi de duygu dolu anlar yaşattı.

Büyük beğeni toplayan programa Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) yetkilileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Yaz Kur’an kurslarına 90 bin öğrenci katıldı"

Programda konuşan Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, kent genelinde yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına 90 bin öğrencinin katıldığını söyledi. Yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına artan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve kursların önemine değinen Hazırlar, "Her yaz yeni bir heyecan, cami, çocuk ve Kur’an diyoruz. Yaz geldi mi camilerimiz çocuk açıyor. Yaz geldi mi çocuklarımızın camilerdeki cıvıltısı gök kubbeyi şenlendiriyor. Bize böyle bir imkanı ve fırsatı sunduğu için Allah’a hamd ediyoruz. Bu yıl da Gaziantep genelinde yaz Kur’an kurslarımızı dolu dolu yaşamaya çalıştık. Gaziantep genelinde birkaç yıl öncesine kadar yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerimizin sayısı 40 bin civarındayken bu yıl hamd olsun 90 bin öğrencimize ulaştık. Devamlı artan bir sayımız var" dedi.

Program, öğrencilere sertifikaların verilmesi, kurs süresince görev yapan öğretmenlere hediyelerin takdim edilmesi ve öğrencilerin yaz boyu yaptıkları çalışmaların fuaye alanında sergilenmesiyle son buldu.