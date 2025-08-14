Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ve Yeni Teşvik Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

GTB ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, İKA İmalat Sanayinde Dönüşüm Birimi Başkanı Vakkas Koca, GTB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Köse, Genel Sekreter Özgür Bayram ile üye işletmelerin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, programın yatırımcı ve işletmeler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Akıncı, yerel kalkınma hamlelerinin Gaziantep ekonomisinin büyüme ve gelişiminde kritik rol oynadığını vurgulayarak, sağlanacak desteklerin özellikle sanayi, üretim ve istihdam alanlarında güçlü bir ivme oluşturacağını belirtti. Akıncı, bu destek programlarının işletmelerin önünü açacağını, ilin ekonomik dinamizmini artıracağını ve rekabet gücünü daha da yükselteceğini ifade etti.

İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu ise programın Türkiye genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda uygulandığını aktardı. Paksu, Gaziantep’te belirlenen dört yatırım konusunun ilin kalkınma önceliklerine ve sektörel potansiyeline göre seçildiğini vurguladı. Paksu ayrıca, program kapsamında mikro ve küçük işletmelere yönelik yüzde 70’e varan hibe desteği, faiz veya kar payı desteği, makine ve ekipman desteği, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti ile sigorta primi işveren payı desteği gibi teşviklerin de yer aldığını belirtti.

Toplantıda sunum yapan İKA Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Meral Karadağ da desteklerin kapsamını katılımcılara aktardı. Karadağ, proje bazlı ve bölgesel teşvik sistemleri çerçevesinde, yerel kalkınma hamlesi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının yanı sıra, imalat sanayi ve hizmet sektörü öncelikli yatırımların desteklendiğini dile getirdi.

Karadağ, Gaziantep özelinde biber atıklarından katma değerli ürün üretimi tesisi ile gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan strik asit üretiminin öncelikli yatırım alanları arasında yer aldığını söyledi. Yatırımların 3 yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. Mikro işletmelerin desteklerden yararlanabilmesi için başvuru süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı. İKA yetkilileri, programa ilişkin başvuruların 1 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında alınacağını ve ön değerlendirme ile fizibilite süreçlerinin tamamlanmasının ardından nihai proje başvurularının kabul edileceğini duyurdu.