19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm muhtarların bu özel gününü kutlayan Başkan Çavuşoğlu, “Daha güzel ve yaşanabilir bir Denizli için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demokrasinin en köklü unsurlarından biri olan muhtarlık müessesesinin yerel yönetimlerdeki kritik rolüne vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, "Mahallelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımız arasında köprü görevi yürüten muhtarlarımız, çağdaş yönetim anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görev yapmaktadır. Şehrimizin 616 mahallesinde değerli muhtarlarımızın bizlerle beraber azim ve gayretle çalışmalarını görmek motivasyonumuzu artırmakta bu güzel işbirliği ise Denizli’mizin gelişimine büyük katkılar sunmaktadır” dedi.

Halkın sıkıntı ve sorunlarını ilk ağızdan dinleyip, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde fedakarca çalışan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Çavuşoğlu, "Bu vesilelerle muhtarlarımıza, şehrimize ve vatandaşlarımıza sundukları özverili hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve başarılılar diliyorum. Muhtarlarımızın yerel yönetimlerdeki önemini biliyor ve onların görüşlerini her daim önemsiyoruz. Daha güzel ve yaşanabilir bir Denizli için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.