Gaziantep’te jandarma ekiplerinin 29 faili meçhul hırsızlık olayına yönelik operasyonlarında 55 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 36’sı tutuklanırken 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kasım ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyon yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda 29 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 55 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 36’sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.