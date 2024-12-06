Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçedeki öğrencilerin eğitimle ilgili taleplerine duyarsız kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile birlikte Nizip Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Doğan, burada üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kaynak seti hediye etmişti. Bu ziyaret sırasında, Başkan Doğan öğrencilerle de sohbet ederek onların eğitim ihtiyaçlarını dinledi.

Öğrenciler, Başkan Doğan’a akıllı tahtalarda ücretsiz internet sağlanması talebinde bulundu. Özellikle derslerde akıllı tahtaların verimli kullanılabilmesi için sürekli ve hızlı bir internet bağlantısının sağlanmasının gerektiğini belirten öğrenciler, bu konuda Belediye Başkanı’ndan destek istediler.

Öğrencilerin taleplerine duyarsız kalmayan Doğan, internet hizmetinin sağlanması için ilgili birime talimat verdi. Öğrencilerin isteği kısa bir sürede yerine getirilerek akıllı tahtalara İnternet sağlandı. Taleplerinin yerine getirilmesinden duydukları memnuiyeti dile getirerek Belediye Başkanı Doğan’a teşekkür eden öğrenciler, Başkan Doğan’ın bu desteği ile eğitim süreçlerinin daha verimli hale geleceğini ve dijital kaynaklardan daha etkin bir şekilde yararlanabileceklerini ifade ettiler.