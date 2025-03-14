Gaziantep’te boşanma davası sonrası kız tarafı erkek tarafına saldırdı. Darbedilen damat ve kardeşi ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Gaziantep Adliyesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, adliyede görülen boşanma davası sonrası kız tarafı olduğu öğrenilen İskender D., Ersin D. ve ismi öğrenilemeyen 2 şahıs, erkek tarafı damat Şahin G. ile Bahadır G.’yi takip etti.

Önce araçla çarpıp durdurdular sonra öldüresiye darp ettiler

Bir süre yaşanan takibin ardından İskender D., Ersin D. ve diğer 2 şahıs, aracına çarparak durdurdukları Şahin G. ve Bahadır G.’ye saldırdı. Feci şekilde darbedilen 2 kardeş ağır yaralanırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Saldırı anları cep telefonu kamerasında

Ağır yaralanan 2 kardeş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kardeşlerin tedavisi sürerken olay anları ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların bindikleri araçla kaçma anları da yer aldı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.