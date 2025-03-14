AFAD Deprem Simülasyon Tırı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde öğrencilere deprem anı ve deprem sırasında yapılması gerekenler aktarıldı.

Erzincan AFAD İl Müdürlüğü tarafından 13 Mart 1992 Erzincan Depremini Anma Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde öğrencilere afet farkındalığı oluşturuldu.

Üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesinde yer alan AFAD Deprem Simülasyon Tırında bulunan Erzincan AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri, ilk 72 saatin önemi, farklı afet türleri, afetlerin etkileri, yaşanılan mekânlarda risklerin azaltılması ve afet anında doğru davranış biçimleri gibi hayati konularda öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Deprem simülasyon tırında öğrencilere deprem anı ve deprem sırasında yapılması gerekenler ACAR Gençlik Kulübü tarafından da uygulamalı olarak anlatıldı. Simülasyon tırında öğrencilere birebir deprem deneyimi yaşatılarak, doğru reflekslerin nasıl geliştirilmesi gerektiği gösterildi.