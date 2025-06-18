Türkiye’nin dijital yayıncılık alanındaki öncü platformlarından Evos Angels tarafından düzenlenen "15’nci Dijital Dünya Enleri" ödül töreni düzenledi. Ödül töreninde Gaziantep’in ünlü restaurantı olan Halil Bakışgan Restaurantın sahibi Abdullah Bakışgan ödülünü ünlü sanatçıların elinden aldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi’nde hizmet veren Halil Bakışgan Restaurant, sadece yerel değil ulusal ve uluslararası gastronomi çevrelerinde de tanınıyor. "Halil Usta" lakabıyla anılan Abdullah Bakışgan, törende yaptığı sunumla büyük takdir topladı.

Kebabın tümünde mehşur

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Abdullah Bakışgan, "Gaziantep’i temsil etmek benim için büyük bir gurur. Tüm kebap çeşitlerinde kaliteyi ve hizmeti daima ön planda tutuyoruz. Misafirlerimizin memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.

Gaziantepli Halil Bakışgan Restaurant’ın sahibi Abdullah Bakışgan, ödülü ünlü manken Özge Ulusoy’dan alırken, törene Orhan Gencebay, Ozan Güven, Coşkun Sabah, Hakan Peker ve Umut Akyürek katıldı.