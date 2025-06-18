Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi maktul Mine Nur Ala’yı 5 kez bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Emrah Ala hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Ala hakkında, ’nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Ala, taraf avukatları ve maktul Mine Nur Ala’nın arkadaşları katıldı. Mahkeme başkanı mütalaanın hazır olduğunu belirterek sözü savcıya verdi. Sanık Ala’nın, maktul Ala’yı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ifade eden savcı, sanık hakkında, ’nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Buna karşı söz alan müşteki avukatı, "Verilecek ceza en üst sınırdan olmalı ki kadın cinayetleri azalır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanık Ala, "Olay yerinde bulunan bıçağı Mine Nur getirdi. Yüzüme tükürdüğü için cinnet geçirdim, pişmanım. Maktulün ailesinden özür diliyorum" beyanına yer verdi. Mütalaaya ilişkin süre talep eden sanık avukatının bu talebi mahkeme heyetince kabul edilirken bir sonraki duruşma 1 Temmuz’a bırakıldı.

’Olayın geçmişi’

Olay günü Emrah Ala çocuklarını görmek için kayınvalidesinin evine gitti. 10 Aralık 2023 günü küçük oğluyla vakit geçiren Emrah, çocuğu kayınvalidesinin evine bıraktı. İddiaya göre bu sırada genç kadın, "Seninle konuşacaklarım var, çocuğu bırakınca gitme" dedi. Emrah Ala, daha sonra arabayla eşini alarak İmrahor istikametine gitti. Yol boyunca genç kadın, boşanmak istediğini, kendisine yeni bir hayat çizeceğini eşine söyledi. İmrahor Viyadüğü’nün arka kısmındaki boş arazide bir süre araç içinde konuşan çiftin, konuşması tartışmaya dönüştü. Bu sırada, Emrah Ala, aracın arka tarafında oturan eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak, Emrah Ala hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.