Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında Avrupa Ödülü’nün gururu yaşanırken, sanayiye Fırat’tan su temini ve GASKİ’nin yeni projeleri ile Dünya Bankası Deprem Finansmanı kapsamında kabul edilen hibe desteği gündeme geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 yılı Ekim Dönemi 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantının ana gündemini, Gaziantep’e kazandırılan Avrupa Ödülü, kentin su kaynakları, GASKİ altyapı projeleri ile hibe desteği oluşturdu.

"Bu başarı, ortak emeğin eseri"

Meclis üyelerine seslenen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Ödülü’ne layık görülmesi üzerine yaptığı konuşmada, kentin başarısının tüm meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarının ortak emeğiyle elde edildiğini söyledi.

Şahin, "Buradaki her bir meclis üyemize büyük saygı duyuyorum. Şanslı bir şehrin temsilcileri olarak her birinize teşekkür ediyorum. Bu başarı tamamen Türkiye adına, hep birlikte yaptığımız çalışmaların sonucudur" dedi.

Gaziantep’in ödül sürecine ilişkin bilgi veren Başkan Şahin, yapılan değerlendirmede Gaziantep’in Avrupa’nın büyük ödülüne layık görüldüğünü belirterek, "10 yıl önce başlayan bu yolculukta önce Avrupa Diploması’nı aldık sonra Şeref Bayrağı’nı ve Şeref Paketi’ni. On yılın sonunda da en büyük ödül Gaziantep’e verildi. Bu bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

Fırat’tan sanayiye su projesi

Toplantıda kent için önemli başlıklardan biri olan su konusu da ele alındı.

Başkan Fatma Şahin, Fırat Nehri’nden organize sanayi bölgesine su getirilmesiyle ilgili projeye ilişkin yaptığı açıklamada, sanayinin su ihtiyacını karşılayacak önemli bir adımın atıldığını ifade ederek, "Organize sanayimiz Fırat’tan yaklaşık 55 kilometreden suyu getirdi ve çalışmayı tamamladı. Sistemin devreye alınması için yaklaşık 60 megavatlık güneş enerjisi yatırımı gerekiyor" dedi.

Hem su hem de GES Projelerine bakanlık desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın projeye destek vereceğine dikkati çeken Başkan Şahin, "Bakanlığımız hem suyun getirilmesinde hem de güneş enerjisi yatırımının yapılmasında ciddi destek olacağını açıkladı. Bu destekle birlikte sanayide su arzı güvence altına alınacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca sanayide su tasarrufuna da dikkat çekerek, "Fırat’tan getirilecek suyla şehir dışından gelen su yükü azalacak, üretim istikrarlı şekilde sürecek" şeklinde konuştu.

GASKİ’ye, Dünya Bankası’ndan 8,5 milyar TL hibe desteği

Toplantıda söz alan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise, Gaziantep’in su kaynaklarının mevcut durumu hakkında meclisi bilgilendirdi.

Sönmezler, yağış rejimindeki değişimlerin kaynaklarda düşüşe neden olduğunu belirterek, "Düzbağ’dan gelen suyun saatlik 7 bin metreküplük getirisiyle şehir için yeterli seviyede bir akış sağlanıyor" dedi.

Kayıp-kaçak oranı ve Kartalkaya Barajı’nın doluluk oranı hakkında da bilgi veren Sönmezler, devletin 2025 yılı için koyduğu yüzde 25 oranını yıl sonunda yakalamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Sönmezler, Kartalkaya barajındaki doluluk oranının şu anda 27 milyon metreküp civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Yaz mevsiminde meydana gelen su kesintilerine de açıklık getiren Sönmezler, yaşanan kesintilerin enerji kaynaklarındaki arızalardan kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, Dünya Bankası Deprem Finansmanı kapsamında kabul edilen GASKİ projeleriyle 8,5 milyar TL tutarında hibenin şehre kazandırılacağını açıkladı.

"Yeni su kaynakları için çalışmalar sürüyor"

Toplantının sonunda konuşan Başkan Fatma Şahin, suyun artık dünya gündemi olduğunu hatırlatarak, "Yeni projeler çerçevesinde su kaynaklarımızı artıracağız, şehre yeni su akışları sağlayacağız. Su konusunu yönetebilme kapasitesi bakımından Türkiye’nin en iyi illerinden biriyiz" ifadelerini kullandı.