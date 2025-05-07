Balıkesir’de gazeteci Ramazan Karaca’nın annesi Mürvet Karaca kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi..

Gazeteci Ramazan Karaca’nın annesi Mürvet Karaca 95 yaşında vefat etti. Mürvet Karaca’nın cenazesi Maltepe Mahallesinde bulunan evinden helallik alındıktan sonra öğle vakti Zağnos Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi. Gazeteci Ramazan Karaca annesinin cenazesine tekerli sandalyede veda etti. Ayaklarında sinir sıkışmasından rahatsız olan Karaca gelen baş sağlığı taziyelerini sandalyede kabul etti

Vefat eden Mürvet Karaca’nın cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Siyasi parti temsilcileri ve gazete çalışanları ile gazete sahipleri, STK Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.