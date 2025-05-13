Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen EşitBiz Konferansı, 10 Mayıs’ta Salt’ın Galata binasında geniş bir katılımla gerçekleşti. Toplumsal rollerin eşitliğini eğitim alanında yaygınlaştırmayı hedefleyen EşitBiz Projesi dahilinde gerçekleştirilen konferans, bu yıl ’Kapsayıcılık’ odağındaydı.

Garanti BBVA ve ÖRAV iş birliğiyle hayata geçirilen EşitBiz Projesi, erken ve temel çocukluk dönemlerinde toplumsal rollere yönelik önyargı karşıtı tutumun desteklenmesini amaçlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğretmene verilen eğitimlerle 30 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı. EşitBiz Konferansı’nda da projeye katılmış öğretmenler, bu eşitlikçi ve kapsayıcı dönüşüme dair uygulamalarını, deneyimlerini ve hayata geçirilen iyi örnekleri daha geniş kitlelerle paylaşma imkânı buldu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: "Kurucusu olduğumuz ÖRAV ile birlikte yürüttüğümüz projeler, eğitimler ve etkinlikler sayesinde şimdiye dek 424 bin 659 öğretmene ve dolaylı olarak milyonlarca öğrenciye ulaştık. EşitBiz de bu kapsamda bir eğitim projesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir toplumsal dönüşüm yolculuğunu temsil ediyor. Projemiz öğretmenlerin kendi sınıflarında başlattıkları küçük ama etkili dönüşümlerin, toplumsal rollerin eşitliği konusunda nasıl büyük bir fark oluşturabileceğini gözler önüne seriyor. EşitBiz Konferansı’mızın ikincisinde de bunu öğretmenlerimizin sunduğu uygulama örnekleriyle bizzat gördük. Banka olarak bu yolculuğun destekçisi olmaya devam edeceğiz."

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ise "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz EşitBiz Konferansı, öğretmenlerin eşitlikçi öğrenme ortamları oluşturma çabasını görünür kılıyor ve yeni iş birlikleri ve fikirlerin de kapısını aralıyor. Eğitimde kapsayıcılığı yaygınlaştırmak için hep birlikte çalışmaya, tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından eğitimciler buluştu

EşitBiz Konferansı ikinci senesinde, farklı şehirlerden gelen eğitimcilerin bir araya gelerek deneyim alışverişinde bulunduğu, dayanışmayı güçlendiren bir platforma dönüştü. Eğitimcilerden ilham alan katılımcılar, eşitliğin sadece bir kavram değil, günlük hayattaki uygulamalarla pekiştirilen bir tutum olduğuna bir kez daha şahit oldular.