Bahçeşehir Koleji, ’Geleceğe İz Bırak’ temalı yıl sonu gösterisiyle görkemli bir geceye imza attı. 700 öğrencinin sahne aldığı ve yaklaşık iki bin 500 davetlinin katılımıyla gerçekleşen gecede; sanat, bilim, spor ve kültürü bir araya getiren unutulmaz anlar yaşandı.

Bahçeşehir Koleji ‘’Geleceğe İz Bırak’’ temalı yıl sonu gösterisi düzenledi. İstanbul Volkswagen Arena da gerçekleşen etkinliğe Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Kurucusu, İcra Kurulu Üyesi Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başkanı Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç ve genel müdürlük yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yaklaşık iki bin 500 davetlinin katılımıyla gerçekleşen ve 700 öğrencinin sahne aldığı etkinlikte öğrenciler, ‘’Sanata İz Bırak’’, ‘’Bilime İz Bırak’’, ‘’Spora İz Bırak’’, ‘’Kültüre İz Bırak’’ ve ‘’Hayata İz Bırak’’ başlıkları altında hazırladıkları performanslarla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Her bir sahne, öğrencilerin hayal gücünü, çok yönlü gelişimini potansiyelini gözler önüne serdiği gecede Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç açılış konuşmasında, "30. yılımızdan geleceğe iz bırakıyoruz dediğimiz bu anlamlı ve çok özel geceye hepiniz hoş geldiniz. Geleceğe iz bırakmak; bir çocuğun cesaretle attığı ilk adımla, bir öğretmenin yüreğe dokunan bir cümlesiyle, bir ailenin umutla kurduğu hayallerde başlar. Bahçeşehir Koleji de bundan tam 30 yıl önce, işte böyle bir hayalle, bir inançla, bir adımla yola çıktı" dedi.

Dr. Özlem Koç, konuşmasının devamında öğrencilere seslenerek, "Gözlerinizi geleceğe çevirdiğinizde, sadece hayal kuran değil; o hayali gerçekleştiren bir ’siz’ görün. Kendinize inanın. Aklınızdan, kalbinizden geçenler sizin pusulanız olsun. Kendi içinize baktığınızda sizi farklı kılan, sizi siz yapan o eşsiz kimliğe her zaman sahip çıkın. Ve unutmayın; sizin en büyük şansınız bizim de en büyük gücümüz bilime, sanata, özgürlüğe ve Türk insanına inanan, bu toprakların Anadolu’nun kadim kültürünü çağdaşlıkla buluşturan bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümek’’ diye konuştu.

"İz bırakanlar tarihi yazar"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise konuşmasına temanın kendisine Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin kuruluş yıllarını düşündürdüğünü belirterek başladı. Yücel, "Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süre içerisinde iz bırakabildik mi acaba diye düşündüm. Bugün hemen hemen dünyanın her bir köşesinde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın mezunlarından, öğrencilerinden arkadaşlarımız var. Dünyanın her yerinde diyoruz. Özellikle son on yılda Bahçeşehir Koleji’nden mezun olup dünyanın en iyi üniversitelerine yerleşen ve oradan da mezun olarak master ve doktora yapan öğrencilerini gururla takip ediyoruz’’ diye konuştu.

İz bırakmanın önemine dikkat çeken Yücel; ’’Tarihi yazanlar iz bırakanlardır. İz bırakmayanın tarih yazması mümkün değil. Eğitim felsefemiz her bir gencimizin, her bir çocuğumuzun bir dünya olduğunu düşünüp onlarda var olan yetenekleri ortaya çıkarma mücadelesidir.’ diyerek bireysel yeteneklerin keşfedilmesinin önemini vurguladı.

"Yapay zeka bir araçtır"

Konuşmasında değişen dünyaya ve yapay zekanın eğitimdeki yerine de değinen Yücel, ‘’Fakat dünya değişiyor, çok değişiyor. Değişmeye de devam edecek. Yapay zeka her şeye altüst ediyor. Etmeye de devam edecek. Biz buna karşı mı duracağız? Hayır, asla. Yapay zekayı eğitimde özellikle en iyi kullanan kurumlar olmalıyız. Dünya çapında öğreniriz. Ben çok Amerika’dan konferanslara gittim. Eğitimde yapay zekayı nasıl kullanıyorum diye. Ama teknoloji insan hayatında bir araçtır. İnsanın hedeflerine ulaşabilmesi için teknolojinin her şeyini kullanabiliriz. Kullanmalıyız da ama asla olan o değildir" şeklinde konuştu.

Başkan Yücel, konuşmasını "Şimdi yarının umutlarını, umudumuzu çocuklarımızı, gençlerimizi biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz. İnşallah biz de bu dünyada bir iz bırakırız diye düşünüyorum. Hepinize teşekkürler’’ sözleriyle tamamladı.

Görkemli gece öğrencilerin unutulmaz gösterileri ve hep birlikte sahneye çıkıp toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.