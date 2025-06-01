İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 39 Bilim ve Sanat Merkezi’nden öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini, araştırma yöntemlerini deneyimlemelerini ve fikirlerini ifade etme cesareti kazanmalarını amaçlayan 2’inci İstanbul Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Çocuk Kongresi Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenen İstanbul Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Çocuk Kongresi’ne İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul genelindeki 39 Bilim ve Sanat Merkezi’nden öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini, araştırma yöntemlerini deneyimlemelerini ve fikirlerini ifade etme cesareti kazanmalarını amaçlayan kongre, yoğun ilgi gördü.

750 öğrenci, 129 sözlü ve 68 poster bildirisi sundu

Kongre kapsamında toplam 129 sözlü bildiri ve 68 poster bildirisi sunumu gerçekleştirildi. 750 öğrenci-yazarın hazırladığı çalışmalar; Temel Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve STEAM, Sanat, Müzik, Milli Teknoloji Hamlesi, Yapay Zeka, Sürdürülebilirlik, Yeni Medya, Milli Manevi Değerler, Havacılık ve Uzay gibi geniş bir tematik çerçevede hazırlandı. Sunumlar, 41 okul yöneticisi ve 52 hakem öğretmenin değerlendirmeleriyle gün boyunca farklı oturumlarda dinleyicilerle buluşturuldu.

Açılış piyano konseriyle yapıldı

Kongre, Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin sahne aldığı piyano dinletisiyle başladı. Müzikal açılışın ardından öğrencilerin bilimsel ve sanatsal projeleri salonda kurulan çeşitli platformlarda izlenime sunuldu.

"Çocukların hayali, bir milletin istikbalidir"

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bilim ve Sanat Merkezlerinin bireysel farklılıkları gözeten ve çocukların yeteneklerini açığa çıkaran kurumlardan çok daha fazlası olduğuna dikkat çekti. Yentür konuşmasında, "Bugünün çocukları, yarının bilim insanları, sanatçıları, mühendisleri olacak. Onların içlerindeki cevheri fark edip geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. 2’inci Çocuk Kongresi, öğrencilerimizin hem akademik hem de sanatsal yönlerini ortaya koyduğu çok yönlü bir platform oldu. Öğrenci projeleri sadece birer sunumdan ibaret değildir. Ülkenin geleceğine tutulan birer ışıktır" dedi.

Kongre temasının "21. Yüzyılda BİLSEM’li Olmak" olduğuna dikkat çeken Yentür, çağın dinamikleriyle donatılmış, yerli ve milli bakış açısına sahip bireylerin yetiştirilmesinin önemine değindi.

"Bu kürsülerde konuşan her çocuk, yarının Türkiye’sine ses veriyor"

Konuşmasının devamında, kongrede sunum yapan her öğrencinin fikir dünyasının bir ülkenin yarınlarına işaret ettiğini ifade eden Yentür, "Burada yalnızca bilimsel sunumlar değil; bir medeniyetin istikameti de sergileniyor. Öğrencilerimizin cesareti, öğretmenlerimizin adanmışlığı ve velilerimizin desteğiyle biz İstanbul’da büyük bir eğitim ailesiyiz. Çünkü biliyoruz ki, çocuk konuşursa gelecek ses bulur; çocuk üretirse millet yükselir" dedi. Yentür konuşmasını İsmet Özel’in, "Ben öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır" sözleriyle tamamladı.

Sunum yapan öğrencilere başarı belgeleri verildi

Kongre sonunda sözlü ve poster sunumlarıyla öne çıkan 15 öğrenci ve danışman öğretmenlerine başarı belgeleri, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Yentür tarafından takdim edildi.