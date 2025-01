Samsung Electronics, yeni Galaxy S25 Serisi’ni tanıttı. Yeni amiral gemisi modellerle birlikte gelen çok bileşenli yapay zekâ araçları, kullanıcıların telefonlarıyla ve dünyayla etkileşim kurma şeklini değiştirecek.

Samsung Electronics, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25’i duyurdu. Seri, bugüne kadarki farkındalığı en yüksek mobil deneyimler sunmak üzere yapay zekâ destekli gerçek bir yapay zekâ dostu olarak yeni bir standart belirliyor. Galaxy S25 Serisi’nde tanıtılan çok bileşenli yapay zekâ araçları, markanın ‘kullanıcıların telefonlarıyla ve dünyayla etkileşim kurma şeklini değiştirme’ vizyonunun ilk adımını teşkil ediyor. Türünün ilk örneği olarak Galaxy yonga setine göre özelleştirilen Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, Galaxy AI için daha fazla işlemci gücü sunuyor ve Galaxy’nin yeni nesil ProVisual Engine özelliğiyle üstün kamera yetenekleri ve kontrol imkânı kazandırıyor.

Yeni seri ile ilgili değerlendirmede bulunan Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, “En iyi inovasyonlar, kullanım anında kendini gösterir. Bu nedenle Galaxy AI’yı geliştirirken herkesin gizliliğini güvence altına almanın yanında tüm kullanıcıların cihazlarıyla daha doğal ve zahmetsiz etkileşime girmesine yardımcı olduk. Galaxy S25 Serisi gerçek bir yapay zekâ ile bütünleşik işletim sisteminin kapılarını aralıyor ve yalnızca teknolojiyi kullanma yöntemimizde değil, yaşama şeklimizde de temel bir değişim başlatıyor” dedi.

Yeni serinin özellikleri hakkında şu açıklama yapıldı:

Mobil etkileşimler hiç olmadığı kadar sezgisel ve zahmetsiz

"One UI 7 ile Galaxy S25 Serisi, kullanıcı ihtiyaçlarına ve tercihlerine entegre olan ve her alanda gizlilik güvencesiyle kişiselleştirilmiş yapay zekâ deneyimleri sunan yapay zekâ destekli gerçek yapay zekâ dostu haline geliyor. Bu adım, dünyanın dört bir yanından geliştiricileri ve iş ortaklarını bir araya getirerek Mobil İşletim Sistemi ile yapay zekâyı bir arada konumlamak için Google ile paylaşılan vizyonun başlangıç noktasına işaret ediyor.

Çok bileşenli yeteneklere sahip yapay zekâ altyapısı, doğal hissettiren etkileşimler sunmak için Galaxy S25’in metinleri, konuşmaları, görüntüleri ve videoları yorumlamasını sağlıyor. Circle to Search uygulamasında yapılan güncellemeler, telefon ekranında arama yapmayı daha yararlı, hızlı ve bağlamsal hale getiriyor. Circle to Search, artık ekrandaki telefon numaralarını, e-mailleri ve URL’leri hızlı bir şekilde algılıyor ve tek bir dokunuşla arama yapılmasına, e-mail göndermeye veya bir web sitesini ziyaret etmeye olanak tanıyor.

Galaxy S25 Serisi’yle geçmiş alışkanlıkların sonraki adımların işaretçisi olduğu bir döneme geçmek mümkün. Ayrıca Galaxy S25, bir fotoğraf paylaşmak veya etkinlik ayrıntılarını kaydetmek gibi hızlı takip eylemleri konusunda uygulamalar arasında geçiş yapmayı da sorunsuz hale getiriyor. Galaxy S25 Serisi ayrıca doğal dil anlama konusunda bir atılım gerçekleştirerek günlük etkileşimleri kolaylaştırıyor. Sadece ne istediğinizi söyleyerek Galeri’de yer alan tüm içerik türlerini bulabilirsiniz. Yan düğmeye bir kez basıldığında etkinleştirilen Gemini, Samsung ve Google uygulamalarının yanı sıra Spotify gibi üçüncü taraf uygulamalar arasında da uyumlu etkileşimler gerçekleştirebiliyor. Örneğin, bu yöntemle, tuttuğunuz spor takımının maç tarihlerini bulup tek bir sesli komutunuzla maçları Takvim uygulamanıza ekleyebilirsiniz.

Daha iyi iletişim ve üretkenlik özellikleri sunmak üzere popüler Galaxy AI araçlarına yapılan güncellemelerle kullanıcı-cihaz etkileşimi daha da geliştirildi. Galaxy S25 Serisi, cihaz üzerindeki Call Transcript ve özetleme yetenekleriyle aramaları düzenli hale getiriyor. Writing Assist özelliği ile içerik özetleme veya notları otomatik olarak biçimlendirme gibi yetenekleri, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan metinlerin seçilmiş olduğu yerlerde etkinleştirilebiliyor. Drawing Assist ise eskiz, metin veya resim gibi farklı komutların kombinasyonu aracılığıyla fikirleri hayata geçirmenin yeni yollarını sunuyor.

Gizlilik güvencesiyle korunan hiper kişiselleştirilmiş deneyimler

Yapay zekâ çağında kişiselleştirme ile gizlilik özellikleri birlikte gelişiyor. Galaxy S25 Serisi’ndeki Personal Data Engine, tercihlerinizi ve kullanım kalıplarınızı yansıtan son derece özelleşmiş deneyimler sunmak için verilerinizi güvenli bir şekilde analiz ederek kişiselleştirilmiş yapay zekâ özelliklerini güçlendiriyor. Bu içgörüler kişiye özel deneyimler sunuyor.

Doğal konuşma diliyle Galeri’de eski bir fotoğraf aramak veya kilit ekranındaki Now Bar üzerinden anlık öneriler sunan Now Brief özelliğiyle gün boyunca proaktif yönlendirmeler almak gibi özel deneyimler yaşamak mümkün oluyor. Tüm kişiselleştirilmiş veriler gizli tutulurken, bilgiler şifreleme anahtarı Knox Vault’ta güvenli ve gizli bir şekilde saklanıyor. Bu yetenekler, gelişmiş işleme özellikleriyle birleştiğinde, Galaxy’ye özgü, güçlü ve korunan yapay zekâ deneyimleri sunuyor.

Galaxy S25 Serisi ayrıca post-quantum cryptography özelliğini sunarak kişisel verileri, kuantum bilişimin gelişmesine bağlı olarak artabilecek yeni tehditlere karşı da koruyor. Uçtan uca güvenlik sağlanmadan gizlilikten bahsedilemeyeceği için One UI 7, yapay zekâ ve hiper bağlanabilirlik çağına uygun geliştirilmiş ve ekstra güçlendirilmiş yeni bir cihaz güvenliği katmanı sunarak bu yöndeki inovasyonların temelini atmış oluyor. Yeni güncellemeler arasında, Maksimum Kısıtlama ayarları, geliştirilmiş Hırsızlık Koruması ve bağlı cihaz ekosistemindeki güvenlik durumunu takip etmeyi sağlayan yeni bir Knox Matrix kontrol paneli yer alıyor.

Şimdiye kadar sunulan en güçlü performansa sahip Galaxy

Galaxy S25 Serisi, Galaxy’ye özel geliştirilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy ile destekleniyor. Galaxy’ye özgü özelleştirmeler, onu Galaxy S Serisi’nde şimdiye kadar sunulan en güçlü işlemci yapıyor ve önceki nesle göre NPU’da yüzde 40, CPU’da yüzde 37 ve GPU’da yüzde 30 performans artışı sağlıyor. Bu güç ile Galaxy S25 Serisi, Generative Edit gibi önceden bulut üzerinden sağlanan yapay zekâ görevleri de dahil olmak üzere birçok özelliği, performanstan ödün vermeden daha fazla yapay zekâ deneyimi işleme yeteneğiyle, cihaz üzerinden kullanıcılara sunuyor.

Samsung ve Qualcomm Technologies, Snapdragon 8 Elite’i Galaxy’ye göre özelleştirmek için birlikte çalıştı. Galaxy S25 serisi, ekran görüntüsü kalitesinde yüzde 40’lık bir iyileşme sağlamak için ProScaler ile gelişmiş, verimli AI görüntü işleme özelliğine sahip. Daha fazla ekran gücü verimliliği sağlamak için ise Galaxy IP kullanarak işlemciye gömülü markanın mobil Dijital Doğal Görüntü motoru (mDNIe) ile bu özel teknoloji bir araya getiriliyor.

Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga seti ayrıca daha akıcı ve daha gerçekçi mobil oyun deneyimi sağlayan Vulkan Motoru ve geliştirilmiş Ray Tracing özelliğiyle donatıldı. Tüm yoğun kullanım senaryoları ve yapay zekâ işlemleri, yüzde 40 daha büyük buhar haznesi ve termal verimlilikte ekstra iyileştirme sağlayan özel bir termal arayüz malzemesiyle (thermal interface material/TIM) değiştirilen ısı dağıtma yapısı sayesinde sorunsuz çalışıyor.

Galaxy S25, yüksek çözünürlüklü sensörler ve ProVisual Engine ile fotoğraf çekerken yeni bir standart belirleyerek her aralıkta ultra ayrıntılı çekimler yapıyor. Önceki nesilde yer alan 12MP’den yükseltilen yeni 50MP ultra geniş kamera sensörü ile Galaxy S25 Ultra, olağanüstü netlik ve canlılık sunuyor. 10 bit HDR kayıt artık varsayılan olarak uygulanıyor ve 8 bite kıyasla dört kat daha zengin renk ifadesi sunuyor. Galaxy S25 böylece her türlü aydınlatma koşulunda detayları yakalayabiliyor. Ayrıca, düşük ışıkta Galaxy S25’le hiç olmadığı kadar net videolar çekilebiliyor. Güçlü işlemcisiyle Galaxy S25, görüntüdeki gürültüyü daha etkili bir şekilde azaltmak için hareketi ve süreyi analiz ediyor. Bu entegrasyon ile ProVisual Engine, hareketli ve durağan nesneleri daha hassas bir şekilde algılıyor. Böylece, her senaryoda daha keskin ve daha temiz çekimler yapılabiliyor.

Galaxy S25 ayrıca, bir zamanlar özel yazılımlarla sınırlandırılmış bazı araçlar sunarak gelişmiş düzenleme imkanlarını herkes için erişilebilir kılıyor. Artık herkes fotoğraf ve videoları profesyonel seviyede düzenleyebiliyor. Audio Eraser, videolardaki istenmeyen ses ya da gürültülerin kaldırılmasını kolaylaştırıyor. Bu özellikle, insan sesi, müzik, rüzgâr, doğa, kalabalık ve arka plan gürültüsü dahil olmak üzere ses kategorileri izole edilerek hangi seslerin azaltılacağını veya tamamen ortadan kaldırılacağı kontrol edilebiliyor.

Mobil cihazlarda DSLR benzeri bir deneyim sunma hedefiyle Galaxy S25, popüler Expert RAW uygulamasına entegre bir şekilde kullanılabilen Virtual Aperture ile alan derinliği kontrolü sunuyor. Galaxy S25 ayrıca, daha profesyonel video prodüksiyonuna imkân vermek üzere hassas renk derecelendirme seçenekleri sunan Galaxy Log ile sinematik üreticiliği güçlendiriyor.

Portrait Studio da geliştirilerek kullanıcıların daha gerçekçi yüz ifadelerine sahip kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturmalarına olanak tanıyor. Filtreler ise fotoğraf ve videolara film benzeri yeni ve estetik analog tarzı filtre seçenekleri sunuyor.

Daha döngüsel bir yaklaşım benimseyen dayanıklı tasarım

Galaxy S25 Serisi, Galaxy’nin ‘Yalın, Etkileyici ve Duygusal’ unsurlara dayanan ‘Temel Tasarımı’ üzerine geliştirildi. Galaxy S25 Ultra, serinin estetik kimliğini tamamlayan rahat bir tutuş için yuvarlatılmış kenarıyla bu özü şimdiye kadarki en ince, en hafif ve en dayanıklı Galaxy S serisine dönüştürüyor. Galaxy S25 Ultra, dayanıklı titanyum kenarlara ve camdan daha dayanıklı olan, türünün ilk örneği yeni Corning Gorilla Armor 2 ekrana sahip. Yansıma önleyici yüzey işlemiyle üretilen Corning Gorilla Armor 2, Corning’in cam seramiği ile tescilli yansıma önleyici yüzey işlemiyle birleştiriyor; çizilme direncinin yanı sıra gelişmiş düşme korumasını destekliyor.

Dış bileşenlerinin tümü en az bir geri dönüştürülmüş malzemeyle üretilen Galaxy S25+ ve S25’in metal çerçeveleri, ilk kez geri dönüştürülmüş zırhlı alüminyum içeriyor.

Ayrıca, Galaxy S25 Serisi’ndeki tüm modellerin pilinde minimum yüzde 50 geri dönüştürülmüş kobalt bulunuyor. Önceki Galaxy cihazlarından veya üretim sürecinde atığa çıkan pillerden elde edilen geri dönüştürülmüş kobaltla üretilen piller, ilk kez Galaxy S25 Serisi’nde kullanıldı. Marka, kullanılmış pillerden kobalt çıkarılmasından Galaxy S25’in pillerinde geri dönüştürülmüş kobaltın yeniden kullanılmasına kadar birçok aşamayı, kendisiyle benzer çevre anlayışına sahip iş ortaklarıyla yürüttü.

Yedi nesil işletim sistemi yükseltmesi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi alacak olan Galaxy S25 Serisi, uzun kullanım ömrü boyunca güvenilir ve optimize edilmiş bir performans sağlayacak. Samsung Care+, kaza sonucu oluşan hasarlar, onarımlar ve değiştirmeler için kapsamlı teminat sunarak Galaxy kullanıcılarının içinin daha rahat olmasını sağlıyor. Marka ayrıca New Galaxy Club hizmetlerini de tanıttı. Bu esnek abonelik modeli, En yeni teknolojiye sahip olmayı seven kullanıcılar için Galaxy cihazlarına sahip olmayı ve yükseltmeler yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için geliştirildi. Bölgelere göre değişebilecek detaylar ve kullanılabilirlik, ileri bir tarihte duyurulacak.

Tüm Galaxy S25 cihazları, hiçbir ek ücret ödemeden 6 aylık Gemini Advanced ve 2 TB bulut depolama alanıyla sunulacak. Gemini Advanced, en yetenekli yapay zekâ modelleri ve herhangi bir konu için özel yapay zekâ uzmanları ve kişisel yapay zekâ araştırma asistanınız olarak işlev gören Deep Research ve Gems gibi en yeni özelliklere öncelikli erişime sahip olacak.

Galaxy S25 Serisi 22 Ocak 21.00 itibarıyla ön satışa açıldı. Galaxy S25 Ultra Titanyum Siyah, Titanyum Gri, Titanyum Mavi, Titanyum Gümüş ve online özel renkleri, Titanyum Gece Siyahı, Titanyum Yeşil ve Titanyum Pembe; Galaxy S25+ ve Galaxy S25, Gümüş, Mint Yeşili, Buz Mavisi, Lacivert online özel renkleri, Gece Mavisi, Mercan, Pembe seçeneklerine sahip olacak."