Ukrayna’da yapılan Çıplak El Boks Şampiyonası’nda Türk sporcular başarılı dereceler elde etti.

Klan Fighting organizasyonu tarafından Ukrayna’da Kiev Palace of Sport’ta Çıplak El Boks Şampiyonası düzenlendi. Toplamda 22 ülkenin katılım sağladığı şampiyonada Türk sporcular da ringe çıktı. Başantrenör olarak da milli sporcu Muhammed Dursun yer aldı.

Faik durmaz 80 kiloda Vadim Smolinskyi’yi ilk rauntta nakavt ederek, 75 kiloda Emircan Gülşen, Andriy Zakherchenko’yu 3 rauntta puanla ve 100 kiloda da Serkan Üstün, Maxim Priylipko’yu ilk rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

Aybars Berke Aksoy, 100+ kilo rakibi Alexsandır Stadnik’e puanla mağlup olarak organizasyonu ikinci olarak tamamladı. 65 kiloda da Yakup Şahin, Timur Timurkin’e yenilerek ikinci oldu.

Türkiye takım halinde organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.