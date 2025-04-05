Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "3-1 önde olduğumuz, 4 ve 5. golü atabileceğimiz maçta böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizi üzdü ama 1 puan da bizim için teselli oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig 32. haftasında Esenler Erokspor, konuk olduğu Çorum FK ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi bir ilk yarı ortaya koyduklarını ancak hata yaparak yedikleri 3 gol sebebiyle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti.

İkinci yarı etkili hücumlar yapamadıklarını kaydeden Özköylü, "Deplasmanda iyi bir takıma karşı gerçekten iyi oynadık. Bugün için iyi olan, sahada ne yaptığını çok iyi bilen, etkili oyunculara sahip bir takıma karşı ilk yarı tam da oynanması gereken gibi alanları doğru kapatarak rakibin oynama fırsatını çok fazla vermemeye çalışarak oynadık. Hızlı hücumlarda geliştirdiğimiz ataklarda çok etkili şanslar bulduk. 3-1’den sonra atabileceğimiz 3-4 tane daha çok net pozisyon vardı. Belki bunlardan bir tanesini atabilsek maçın hikayesi bambaşka olacak, kırılma anı olacaktı. İkinci yarıda çok erken bir gol yemiş olmamız rakibin direncini iyice arttırdı. Biz biraz onun tedirginliği, biraz oynamamız gereken oyundan uzaklaşıp tamamen savunma yapıp, ceza sahasını savunan bir takım hüviyetine bürününce rakibin daha fazla oynama imkanı oldu. Ön tarafta Fernandes ile Kayode’yi oyundan aldık, düşmeye başladılar. Onların etkinliği giren oyuncular tarafından gösterilemeyince, ilk yaptığımız o etkili hücumları maalesef yapamadık. Baktığınız zaman bu oyuncuların ikisi de bu takıma gol katkısı neredeyse 25" diye konuştu.

"Daha dikkatli olsak buradan galibiyetle ayrılabilirdik"

Çorum FK’nın da hakkını veren Osman Özköylü, "İkinci yarı çok etkili hücum yaptılar, gol pozisyonuna girdiler. Biz orada zaman zaman çaresiz kaldık. Fazla pozisyon verdik. Savunma oynamamıza rağmen rakibin etkili atakları vardı. Maalesef son anda kendi hatamızla yediğimiz golle maç berabere bitti. Aslında bu hataları maç arasında anlatmıştık, ’İkinci yarıya baskılı başlayacaklar, burada daha dikkatli olmalıyız’ diye söylemiştik. Kendi hatalarımızdan yediğimiz 3 gol, kazanabileceğimiz belki farklı kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrılmamıza sebep oldu. Baktığınız zaman, deplasmanda Çorum FK gibi iyi bir takıma karşı ligde üst sıraları hedefleyen bir takıma karşı deplasmanda alınan 1 puan bizim için teselli oldu. Çünkü 3-1 önde olduğumuz, 4 ve 5. golü atabileceğimiz maçta böyle bir durumla karşı karşıya kalmak bizi üzdü ama 1 puan da bizim için teselli oldu. Tabii bizim takıma gelmemiz 15 gün gibi bir süre oldu. Oyuncularla yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oynanan bu oyun zaten benim oyunum değil. Takımın alışık olduğu bir oyun var, biz çok fazla müdahale etmek istemiyoruz. Normal alıştıkları süreç içerisinde oynatmaya çalışıyoruz. İlk yarıda kendi istediğimiz oyunu, topa sahip olmayı, hücuma çıkmayı, çalıştığımız şeyleri yaptık ve etkili olduk. İkinci yarı maalesef bunları yapamayınca böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Çorum FK’yı da kutluyorum, etkili bir oyun oynadı. Biz daha dikkatli olsak buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Demek ki nasip böyleymiş. Önümüze bakacağız, bu ligin en iyi takımlarından bir tanesine karşı bir maç oynayacağız" şeklinde konuştu.