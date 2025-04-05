Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
44. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mustafa Yumlu’nun kafayla ters vuruşunda top az farkla kornere çıktı.
69. dakikada yaşanan ikili mücadelede Mehmet Taş, Çağtay’a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
75. dakikada sağ taraftan Johnson’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Yiğit Efe’nin kale önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
90+4. dakikada kaleci Ataberk’in kullandığı kale vuruşunda Eren Tozlu topu kafayla Teklic’e indirdi. Teklic’in topla biraz ilerledikten sonra ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Furkan’da kaldı.
90+6. dakikada sol taraftan Çağtay’ın ortasına ceza sahası sağ çaprazında yükselen Dovedan topu kafayla arka direğe aşırdı. Bu noktada topla buluşan Wesley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Yasin Kol, Samet Çiçek, Kemal Mavi
Fatih Karagümrük: Furkan Akyüz, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh (Gray dk. 81), Johnson, Camacho (Dovedan dk. 58), Göktan Gürpüz (Alper Emre Demirol dk. 90+7), Serginho, Wesley
Yedekler: Emre Bilgin, Salih Dursun, Muhammed Mert, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Barış Kalaycı, Baran Demiroğlu
Teknik Direktör: Orhan Ak
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Salih Sarıkaya dk. 79), Crociata, Azubuike (Mehmet Taş dk. 61), Giorbelidze, Teklic, Sylla (Yakup Kırtay dk. 86), Eren Tozlu
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kağan Moradaoğlu, Gökhan Akkan, İlkan Sever, Koray Kılınç, Furkan Özhan, Tasev
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Wesley (dk. 90+6) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kart: Mehmet Taş (dk. 69) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Serginho, Doh (Fatih Karagümrük), Mustafa Akbaş, Sylla, Ataberk Dadakdeniz (Erzurumspor FK)