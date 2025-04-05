Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

44. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mustafa Yumlu’nun kafayla ters vuruşunda top az farkla kornere çıktı.

69. dakikada yaşanan ikili mücadelede Mehmet Taş, Çağtay’a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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75. dakikada sağ taraftan Johnson’ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Yiğit Efe’nin kale önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

90+4. dakikada kaleci Ataberk’in kullandığı kale vuruşunda Eren Tozlu topu kafayla Teklic’e indirdi. Teklic’in topla biraz ilerledikten sonra ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Furkan’da kaldı.

90+6. dakikada sol taraftan Çağtay’ın ortasına ceza sahası sağ çaprazında yükselen Dovedan topu kafayla arka direğe aşırdı. Bu noktada topla buluşan Wesley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çiçek, Kemal Mavi

Fatih Karagümrük: Furkan Akyüz, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh (Gray dk. 81), Johnson, Camacho (Dovedan dk. 58), Göktan Gürpüz (Alper Emre Demirol dk. 90+7), Serginho, Wesley

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Dursun, Muhammed Mert, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Barış Kalaycı, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: Orhan Ak

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi (Salih Sarıkaya dk. 79), Crociata, Azubuike (Mehmet Taş dk. 61), Giorbelidze, Teklic, Sylla (Yakup Kırtay dk. 86), Eren Tozlu

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Kağan Moradaoğlu, Gökhan Akkan, İlkan Sever, Koray Kılınç, Furkan Özhan, Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Wesley (dk. 90+6) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Mehmet Taş (dk. 69) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Serginho, Doh (Fatih Karagümrük), Mustafa Akbaş, Sylla, Ataberk Dadakdeniz (Erzurumspor FK)

Kaynak: İHA