Kahramanmaraş’ta çiriş otu toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi kırsalında meydana geldi. D.K. (63) isimli şahıs, çiriş isimli otu toplamak için kırsal alana çıktı. Dönüş yolunda kayalıklardan düşen D.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Emekli polis memuru olduğu öğrenilen D.K.’nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla inceleme başattı.