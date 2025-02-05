Galatasaray’ın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda mücadele edeceği Boluspor maçının kamp kadrosu açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray’ın kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata da yer alırken ayrıca altyapıdan birçok genç futbolcu bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların, Boluspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı."