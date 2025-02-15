Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda oynadıkları AZ Alkmaar maçında sakatlanan İspanyol futbolcu Alvaro Morata’nın çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini ve tedavisinin başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu’nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir" denildi.