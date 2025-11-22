Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Gençlerbirliği maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Lemina’nın yerine 16. dakikada Yusuf Demir oyuna girdi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, Gabonlu futbolcu Mario Lemina sakatlığınarak oyundan çıktı. Müsabakanın 14. dakikasında kendini yere bırakan Lemina, sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi. Bunun üzerine 16. dakikada Mario Lemina’nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Yusuf böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev aldı.