Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Przemyslaw Frankowski de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Tim Jabol-Folcarelli, Trabzon’da Tim Jabol-Folcarelli, Trabzon’da

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: iha