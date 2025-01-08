Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında konuk ettiği Başakşehir ile geri düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Aslan’ın gollerini savunma oyuncuları Davinson Sanchez ve Abdülkerim kaydetti.

Galatasaray, Türkiye Kupası 2. haftasında 5 Şubat’ta Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.