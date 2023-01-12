Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın saat 20.00’de NEF Stadyumu’nda Hatayspor’u konuk edecek.

Kocaelispor, savunma hattını Alihan Kubalas ile güçlendirdi

Kocaelispor, savunma hattını Alihan Kubalas ile güçlendirdi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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