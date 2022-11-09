Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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