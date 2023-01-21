Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı yenilmezliğini de 14 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor’u mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı yenilmezliğini de 14 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda mücadele ettiği Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılıların rakibine karşı yenilmeme serisi devam etti. Galatasaray, Antalyaspor’a karşı hepsi Süper Lig’de olmak üzere son 14 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya’daki müsabakada 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 10 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sona erdi.